مەن كاسىپكەر ەمەسپىن: بانكتەن شوت اشۋدىڭ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك جەكە تۇلعالاردى بانكتەن شوت اشقان كەزدە ءوزىنىڭ كاسىپكەر ەمەستىگىن راستاپ قوسىمشا ءوتىنىش ۇسىنۋعا مىندەتتەيتىن قۇجاتتى بەكىتتى.
قاراپايىم تىلمەن ايتساق، جەكە تۇلعا ارنايى سالىق رەجيمىمەن جۇمىس ىستەمەسە، نوتاريۋس، ادۆوكات، مەدياتور، جەكە سوت ورىنداۋشىسى بولماسا، بانككە شوت اشقاندا اتالعان قىزمەت تۇرلەرىمەن اينالىسپايتىنىن راستاپ قول قويادى.
- ەگەر كليەنت پەن بانك اراسىنداعى بانكتىك قىزمەت كورسەتۋ شارتىندا مۇنداي تالاپتار كوزدەلمەسە، كليەنت-جەكە تۇلعا بانكتىك شوتتى اشقان كەزدە كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمى شەڭبەرىندەگى قىزمەتپەن، نوتاريالدىق قىزمەتپەن، ادۆوكاتتىق قىزمەتپەن، اتقارۋ قۇجاتتارىن ورىنداۋ بويىنشا قىزمەتپەن، مەدياتسيا تارتىبىمەن داۋلاردى رەتتەۋ بويىنشا قىزمەتپەن بايلانىستى وپەراتسيالاردىڭ بانكتىك شوت بويىنشا جۇرگىزىلمەگەنى تۋرالى مالىمەتتەر كورسەتىلەتىن ءوتىنىش بەرەدى، - دەپ جازىلعان جاڭا تۇزەتۋدە.
ال تاكسي، رەپەتيتور، شاشتاراز، ديزاينەر، فريلانسەر سياقتى كاسىپپەن اينالىسىپ، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىسا، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ارنايى شوت اشۋ تۋرالى ءوتىنىش تولتىرادى. ول ءۇشىن بانككە جەكە كۋالىك، ارناۋلى سالىق رەجيمى بويىنشا شوت اشۋ تۋرالى ءوتىنىش تاپسىرسا جەتىپ جاتىر.
- جەكە تۇلعا (ازامات، قانداس) ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان ارناۋلى سالىق رەجيمى شەڭبەرىندە قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن اعىمداعى شوتتى اشۋ كەزىندە بانككە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتپەن بىرگە ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا ارنالعان شوتتى اشۋ تۋرالى ءوتىنىشتى بەرەدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك قاۋلىسىندا.
قۇجات ون كۇن وتكەن سوڭ كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن سەمەيلىك جىگىتتىڭ ۇستىنەن بانكتەگى شوتىن ەسىرتكى ساتۋشىلارعا ادەيى بەردى دەگەن كۇدىكپەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن جازعان ەدىك.