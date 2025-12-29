مەن جەڭىلگەندى ۇناتپايمىن - ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق دزيۋدوشى ءابيبا ءابۋجاقىنوۆا جىلدى الەمدىك رەيتينگتىڭ كوش باسىندا اياقتادى.
- بىلتىر ەكىنشى ورىندا اياقتاعان ەدىم، بيىل ءساتى ءتۇسىپ، ءبىرىنشى ورىنمەن قورىتىندىلاپ تۇرمىن. بارشا سپورتشىلارعا سونى تىلەيمىن. مەن ءۇشىن ەرەكشە ءسات. قازاق ەلى ءۇشىن دە بۇل ۇلكەن قۋانىش دەپ ويلايمىن، - دەدى دزيۋدوشى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن LIVE باعدارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار ءابيبا جىل بويىنا جيناعان 5096 ۇپاي قالاي قالىپتاسقانىن ءتۇسىندىردى.
- بيىل ءتورت جارىسقا قاتىستىم. سونىڭ بىرىندە، گران-پريدە چەمپيون اتانسام، الەم چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدە يەلەندىم. ال ەكى Grand slam تۋرنيرىندە قولا مەدال الىپ، بارلىق جارىستان جۇلدەلى ورالدىم. وسىلايشا رەيتينگتەگى ۇپاي سانىن ارتتىرىپ، جىلدى ءبىرىنشى ورىنمەن اياقتادىم، - دەدى ول.
ءابيبا تاتاميگە قالاي شىعاتىنىن دا جاسىرمادى.
- تاتاميگە اشۋمەن شىعامىن. ءوزىمدى جەڭىلۋگە بولمايدى دەپ جىگەرلەندىرەمىن. جەڭىلگەندى ۇناتپايمىن. مەن وسى جەردە ليدەرمىن، مەن - مىقتىمىن، دەپ ءوز-ءوزىمدى قايرايمىن، - دەدى دزيۋدوشى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان دزيۋدوشىلارى Grand Slam تۋرنيرىن ءبىر جۇلدەمەن اياقتادى.
سونىمەن قاتار دزيۋدودان جاستار اراسىندا قازاقستان بىرىنشىلىگى مارەسىنە جەتكەنىن جازعانبىز.