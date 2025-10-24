ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:35, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەتىمىزدىڭ ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ 35 جىلدىعى - اسا ماڭىزدى تاريحي مەجە

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتىمىزدىڭ ەگەمەندىگى تۋرالى دەكلاراتسيانىڭ 35 جىلدىعى - ەلىمىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى تاريحي مەجە. بۇل - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمى.

    а
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    «كوپتەگەن ەلدەردىڭ تاريحىنا قارايتىن بولساق، مۇنداي قۇجاتتار ۇرپاقتان ۇرپاققا بەرىلىپ، عاسىرلار بويى ساقتالادى، ازاماتتىق سانا-سەزىمنىڭ مىزعىماس نەگىزى رەتىندە قىزمەت ەتەدى. سوندىقتان ەگەمەندىك تۋرالى دەكلاراتسيا، بۇل - مەملەكەتتىگىمىزدىڭ بەرىك ارقاۋى، حالقىمىزدىڭ جارقىن بولاشاققا ۇمتىلىسىنىڭ ايقىن كورىنىسى.

    ەگەمەندىگىمىزدى جاريالاعان العاشقى كۇننەن باستاپ مەملەكەتتىلىگىمىزدى بەكەمدەپ، حالقىمىزدىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جولىنان اينىعان ەمەسپىز. بۇل - ەڭ دۇرىس ستراتەگيا.

    «ەڭبەك - بەرەكەنىڭ باستاۋى» دەپ بەكەر ايتىلماعان. ءبىز ادال، باسەكەگە قابىلەتتى ازاماتتارعا ءاردايىم قۇرمەت كورسەتىپ، قولداۋىمىز كەرەك. جۇمىسشى ماماندارىن قادىرلەيتىن قوعام قۇرۋ ماڭىزدى»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، جاس كاسىپكەرلەر، عالىمدار، ينجەنەرلەر، IT- ماماندار قازاقستاننىڭ جاڭا ەليتاسىن قالىپتاستىرۋدا.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
