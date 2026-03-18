مەملەكەتتىك قىزمەتشى زەينەتكە شىققاندا 4 جالاقى مولشەرىندە تولەم بەرىلەدى - جاڭا زاڭ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ەڭبەكاقىسى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى تۇردە يندەكستەلەدى. جاڭا الەۋمەتتىك قورعاۋ تۋرالى جاڭاشىلدىقتار «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسىندا جازىلعان.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ الەۋمەتتىك قورعالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. مەملەكەتكە قىزمەت ەتۋ جانە مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە قويىلاتىن جوعارى تالاپتار ولاردىڭ الەۋمەتتىك تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋمەن ۇيلەسىمدى تۇردە ۇشتاسۋى ءتيىس. زاڭ جوباسى قىزمەتتىك اۋىستىرۋلار (پەرەديسلوكاتسيا، روتاتسيا، اۋىسۋ) كەزىندە كەپىلدىكتەردى، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى جۇمىسقا تارتىلعانى ءۇشىن مىندەتتى وتەماقىنى، سونداي- اق مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ەڭبەك وتىلىنە بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس كۇندەرىن بەكىتەدى، - دەدى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى دارحان جازىقباي ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى ەڭبەك ءوتىلى كەمىندە 25 جىل بولعان قىزمەتشىلەر ءۇشىن زەينەتكە شىققاندا 4 لاۋازىمدىق جالاقى مولشەرىندە مىندەتتى تولەم قاراستىرىلعان.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارا ادىلدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ولاردىڭ مەملەكەتكە كوپجىلدىق قىزمەتىنە قۇرمەت بىلدىرۋگە باعىتتالعان.
- زاڭ جوباسىندا تالانتتى ءارى ىنتالى ماماندار ءۇشىن مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ شارالارى دا ايقىندالعان. اتاپ ايتقاندا، مانساپتىق ءوسۋدىڭ جاڭا تۇجىرىمداماسى ەنگىزىلەدى - تەك ۆەرتيكالدى ءوسۋ عانا ەمەس، لاۋازىم شەڭبەرىندە كاسىبي دامۋ قاراستىرىلادى. مۇنداي ءتاسىل مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جۇيەلى تۇردە ءوزىن-ءوزى دامىتۋىنا ىقپال ەتەدى، بۇل تۇپتەپ كەلگەندە ولاردىڭ جالاقىسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتەدى. ياعني ءبىر لاۋازىم شەڭبەرىندەگى كاسىبي دامۋ جانە ەڭبەكاقىنى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت مىندەتتى تۇردە يندەكستەۋ ءتيىمدى مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر ەسەبىنەن ينستيتۋتسيونالدىق جادتى ساقتاۋعا باعىتتالعان، - دەدى د. جازىقباي.
ايتا كەتەيىك، ماجىلىستە «ق ر مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسى ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى. مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ قىزمەتىنە سوڭعى تۇپكىلىكتى باعانى ەل ازاماتتارى بەرۋى كەرەك.