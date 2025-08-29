مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتكەندە بەيرەسمي تابىس تا ەسەپكە الىنادى - ەڭبەك مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - كومەككە مۇقتاج قازاقستاندىقتارعا الەۋمەتتىك-مەملەكەتتىك قولداۋ كەزىندە رەسمي تابىسىنان بولەك قوسىمشا كىرىسى دە ەسكەرىلەدى.
سەبەبى مەملەكەتتىك قولداۋ تەك قانا اسا مۇقتاج جاندارعا بەرىلۋى ءتيىس. بۇل ويدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس انافين العا تارتىپ وتىر.
- مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن بولۋدە مۇقتاجدىقتىڭ ايقىن جانە وبەكتيۆتى قاعيداتىنا كوشەمىز. كومەك كورسەتۋ كەزىندە تابىس پەن مۇلىك قانا ەسكەرىلمەيدى، سونىمەن قاتار تاۋەلدىلىك اۋىرتپالىعى دا ەسكەرىلەدى. ونىڭ ىشىندە وتباسىندا ناقتى قانشا ادام جۇمىس ىستەيدى، قانشاسى ەكونوميكالىق تۇرعىدان بەلسەندى ەمەس. سونداي-اق جالعان كىرىستى، پاتەر جالداۋ نەمەسە بەيرەسمي جۇمىسپەن اينالىسۋدان تۇسكەن تابىستى دا انىقتايتىن بولامىز، - دەدى ولجاس انافين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ودان ءارى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن كەپىلدەندىرىلگەن تولەم ساقتالاتىنىن ايتتى.
- زەينەتاقى، كوپ بالاعا ارنالعان، بالا تۋعانداعى جاردەماقى جانە بالا كۇتىمى بويىنشا 1,5 جاسقا دەيىنگى جاردەماقى، مۇگەدەكتىگى، اسىراۋشىسىنان ايرىلعان جاعدايدا بەرىلەتىن جاردەماقى جانە باسقا تولەمدەر تولىق كولەمدە جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنىڭ 5 الەۋمەتتىك تولەم ءتۇرى سول كولەمدە ساقتالادى، - دەپ سەندىردى ۆيتسە-مينيستر.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە زەينەتاقىنى اۆتوماتتى تۇردە تاعايىندايتىن پيلوتتىق جوبا توقتاتىلعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، شەتەلدە زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن قازاقستاندىقتارعا ەندىگى ۋاقىتتا سانكتسيالىق شارا قولدانىلادى.