مەملەكەتتىك ناگرادالار قاتارىنا قوجا احمەت ياساۋي وردەنى ەنگىزىلەدى
تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاقىن ارادا مەملەكەتتىك ناگرادالار قاتارىنا قوجا احمەت ياساۋي وردەنىن ەنگىزۋ جونىندە جارلىققا قول قوياتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- اتا زاڭدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى تاريحي جانە مادەني مۇرانىڭ ساقتالۋىنا قامقور بولۋعا، تاريح پەن مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرىنە ۇقىپتى قاراۋعا مىندەتتى دەپ تايعا تاڭبا باسقانداي جازىلدى. بۇل تاريحي جادىگەرى مول تۇركىستان حالقى ءۇشىن ماڭىزدى جاڭاشىلدىق دەپ ويلايمىن.
بىرەگەي بولمىسى مەن ءتول مادەنيەتىنە تابان تىرەمەگەن ەل دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسە المايدى.
ءبىز، ەلىمىزدە تۇرىپ جاتقان ءبىرتۇتاس قازاق حالقى، جاڭا اتا زاڭدى باعدار ەتىپ ۇستاپ، جۇدىرىقتاي جۇمىلىپ، مەملەكەتتىلىگىمىزدى ودان ءارى نىعايتا بەرۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
- وسى ءساتتى پايدالانىپ، تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلەنى كوتەرەيىن دەپ وتىرمىن. مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ وتىرىسىنىڭ بىرىندە ايگىلى قوجا احمەت ياساۋي تۋرالى ايتتىم.
بۇل - بۇكىل جەر جۇزىندەگى ادامزاتقا ورتاق عۇلاما، ونى ءبارىمىز ەڭ الدىمەن قازاق حالقىنىڭ ماقتانىشى رەتىندە قابىلداۋىمىز كەرەك.
قوجا احمەت ياساۋيدى الەمنىڭ ءاربىر تۇكپىرىندە، اسىرەسە، ءىرى مەملەكەتتەردە كەڭ اۋقىمدا دارىپتەۋىمىز قاجەت، ءبىراق ەڭ بىرىنشىدەن قازاقستاننىڭ جۇرتشىلىعىنا تانىمال ەتۋىمىز كەرەك.
وسى تاريحي تۇلعاعا جوعارى ساپالى تۋىندىلاردى جانە فيلمدەردى ارناۋىمىز كەرەك. ەلىمىزدىڭ ءاربىر وبلىسىندا قوجا احمەت ياساۋيدىڭ بىرەگەي زياتكەرلىك مۇراسىنا ارنالعان وقۋلاردى ۇيىمداستىرۋ قاجەت.
مەن جاقىن ارادا مەملەكەتتىك ناگرادالار قاتارىنا قوجا احمەت ياساۋي وردەنىن ەنگىزۋ جونىندە جارلىققا قول قويامىن. بۇل جوعارى ماراپات بەلگىلى وتاندىق جانە شەتەلدىك عالىمدارعا، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرىنە تاپسىرىلادى. بۇل وردەننىڭ مارتەبەسى جوعارى بولۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.