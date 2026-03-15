مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى. ول ءوز تاڭداۋىن ەلورداداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناداعى №129 ۋچاسكەدە جاسادى.
- بۇگىن ماڭىزدى كۇن. سەبەبى جارتى جىلعا سوزىلعان قوعامدىق ديسكۋسسيانىڭ بۇگىن ناتيجەسىن شىعاراتىن بولامىز. مەملەكەت باسشىسى وتكەن جىلى پارلامەنتتە حالقىنا جولداۋىندا ەڭ العاش رەت ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ يدەياسىمەن بولىسكەن بولاتىن. سول ۋاقىتتان بەرى 189 كۇن قوعامدىق ديسكۋسسيالار ءجۇردى. ديسكۋسسيالار بارىسىندا ازاماتتاردان مىڭداعان ۇسىنىس كەلىپ ءتۇستى. باسىنان باستاپ ەل ازاماتتارى جوعارى نيەت ءبىلدىرىپ، قىزىعۋشىلىقپەن وسى ديسكۋسسياعا ارالاسقان بولاتىن، - دەدى ەرلان قارين.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك كەڭەسشى رەفەرەندۋمدا وسى تالقىلاۋلاردىڭ ناتيجەسى ايقىندالاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىن قازاقستان ازاماتتارى ەل بولاشاعىنا قاتىستى شەشىم قابىلدايدى. قابىلداناتىن شەشىمگە سايكەس، قانداي قوعامدا ءومىر سۇرەتىنىمىزدى جانە قانداي قۇندىلىقتار نەگىزىندە ءارى قاراي داميتىنىمىزدى ايقىندايمىز. مەنىڭ ويىمشا، بۇگىن ماڭىزدى شەشىم قابىلدانادى دەدى ول.
- بۇل - سوڭعى ءتورت جىلدا مەملەكەت باسشىسى كەزىندە وتكەن ءۇشىنشى رەفەرەندۋم. ەلىمىزگە قاتىستى ماڭىزدى شەشىمدەر جالپى حالىقتىق ديالوگ، رەفەرەندۋم ارقىلى شەشىلۋى كەرەك دەگەن قاعيدات كۇندەلىكتى ساياسي ءومىرىمىزدىڭ نورماسىنا اينالدى. سوندىقتان بۇل جاعىنان قازاقستان باسقا مەملەكەتتەرگە دە ۇلگى كورسەتىپ وتىر دەپ ويلايمىن. وسىنداي سىندارلى، جان- جاقتى ديالوگ قۇرۋ جانە قوعامدىق- ساياسي ءومىردىڭ جوعارى ديناميكاسى تۇرعىسىنان ماڭىزدى قادام، - دەدى ەرلان قارين.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ XII وتىرىسىندا زاڭگەرلەر مەن ءتىل ماماندارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە جاڭا اتا زاڭ ءماتىنى وقۋعا جەڭىل، تۇسىنۋگە وڭاي ءارى قۇقىقتىق تۇرعىدان ناقتى قۇجاتقا اينالعانىن اتاپ وتكەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان ۇلكەن ساياسي وزگەرىستەر قارساڭىندا تۇر. جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋم ەلدىڭ دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. وسى ورايدا ەلوردا تۇرعىندارى دا ءوز تاڭداۋىن جاساپ، ەل بولاشاعىنا بەيجاي قارامايتىنىن بىلدىرگەن ەدى.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، داۋىس بەرۋشىلەر رەفەرەندۋم كۇنى تىركەلگەن جەرى بويىنشا ۋچاسكەگە بارىپ داۋىس بەرەدى. ال ەشقايدا تىركەلمەگەن ازاماتتارعا داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسىنە ءبىر تاۋلىككە تىركەلۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا 10 مىڭنان استام داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسى جۇمىس ىستەپ تۇر.