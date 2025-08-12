مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارى 99 پايىزعا يگەرىلدى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - بيىل مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارى 99 پايىزعا يگەرىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
- بيىل ۇ ب ت- عا 210 مىڭنان استام تالاپكەر قاتىستى. ونىڭ ىشىندە 160 مىڭ ادام نەمەسە 76 پايىزى شەكتى بالدى ەڭسەردى. مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتتارىنىڭ كونكۋرسىنا 113 مىڭعا جۋىق ءوتىنىم بەرىلدى. بيىل باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا، دوكتورانتۋرانى ەسەپتەگەندە 93 مىڭنان استام گرانت، ونىڭ ىشىندە 77 مىڭنان استام گرانت باكالاۆرياتقا ءبولىندى. كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا گرانتتار 99 پايىز كولەمىندە يگەرىلدى، - دەدى ول.
ساياسات نۇربەك پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، ستۋدەنتتەردى قولداۋ اياسىندا 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا ستۋدەنتتەردىڭ شاكىرتاقىسى 2 ەسەگە ۇلعايعانىن اتاپ ءوتتى.
- جىل سايىن 300 سارالانعان گرانت، پايىزسىز نەسيەلەر بەرىلەدى. بيىلدىڭ ماڭىزدى جاڭالىعى - «كەلەشەك» ءبىرىڭعاي جيناقتاۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى اياسىندا 134 مىڭنان استام شوت اشىلدى. ونىڭ ىشىندە 34768 سالىم «كەلەشەك» جيناقتاۋ جۇيەسىنىڭ قۇرالدارىمەن قوسىلدى. ماڭىزدى اقپارات - تالاپكەرلەرگە مەملەكەتتىك گرانتتاردان باسقا 5 مىڭعا جۋىق گرانت بولىنەتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. اكىمدىكتەردىڭ - 1700 دەن استام، جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ - 400، قازاقستان حالقىنا قورىنىڭ - 500، ج و و وزدەرى بولەتىن - 2200 گرانت، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساياسات نۇربەك جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى 2 رەكوردتى اتاعانىن جازعان ەدىك.