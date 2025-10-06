مەملەكەتتىك باعدارلاما بويىنشا يپوتەكالىق، جالدامالى تۇرعىن ۇيلەر قالاي ۇلەستىرىلەدى - مامان جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارى اياسىندا يپوتەكاعا، جالعا بەرىلەتىن پاتەرلەر سالىمشىلار اراسىندا قالاي بولىنەدى؟ وسى جانە وزگە دە ساۋالدارعا وتباسى بانكىنىڭ وكىلى جاۋاپ بەردى.
- يپوتەكالىق پاتەرلەر ۇلەستىرەتىن كەزدە الدىمەن الەۋمەتتىك وسال توپقا جاتاتىن ازاماتتاردىڭ وتىنىمىنە نازار اۋدارىلادى. ول كىسىلەرگە ارتىقشىلىق بەرىلەدى، ياعني العاش بەرىلەتىن پاتەرلەرگە ءۇمىتتى. ودان ءارى رەتىمەن باسقا ساناتتاعى ازاماتتار اراسىندا ۇيلەستىرىلەدى. جالدامالى پاتەرلەردى ۇلەستىرۋ بويىنشا، ول جەردە ازاماتتىڭ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنە تۇرعان مەرزىمگە بايلانىستى. ايتا كەتەتىن جايت، جالدامالى پاتەردى تۇرىپ جاتقان وتباسى اتىنا جەكەشەلەندىرۋ ماسەلەسى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن شارت جاساسقان كەزدە بەلگىلى بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى وتباسى بانكىنىڭ وكىلى راۋان ماقسۇتحانوۆ يپوتەكالىق، جالدامالى تۇرعىن ۇيلەردى ءبولۋ تاقىرىبىنا ارنالعان الەۋمەتتىك جەلىدە وتكەن تىكەلەي ەفير كەزىندە.
ودان بانك مامانى كرەديتتىك (نەسيەلىك) باسپانا الۋ ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىردى.
- پاتەردى نەسيە ارقىلى بىردەن ءوز اتىڭىزعا اۋدارىپ الۋعا بولادى. بۇل باعدارلاما بۇرىننان بار جانە كوپكە تانىمال. وزدەرىڭىز بىلەتىن «باقىتتى وتباسى»، «شاڭىراق» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى اياسىندا قولدانىلدى. قازىر ول باعدارلامالار توپتاستىرىلدى، ءبىز ونى ءبىر اۋىزدان كونتسەپتسيا دەيمىز، كونتسەپتسيا كەزىندە بەلگىلى كولەمدە پاتەرلەر بەرىلەدى. مىسالى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان 100 پاتەرلى تۇرعىن ءۇي سالدى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان ءبىزدىڭ بانككە ءوتىنىش جازادى، 100 پاتەردى كونتسەپتسيا اياسىندا جۇزەگە اسىرىپ، ۇيلەستىرۋىمىزدى سۇرايدى. ءوتىنىش نەگىزىندە پاتەرلەر بانك پورتالىنا ەنگىزىلەدى، بارلىق مالىمەت تەكسەرىلەدى، سودان سوڭ ءبىز پاتەرلەرگە كونكۋرس جاريالايمىز. پاتەرلەر كونكۋرسقا كەلىپ تۇسكەن وتىنىمدەر نەگىزىندە سالىمشىلار اراسىندا ۇلەستىرىلەدى، - دەيدى ول.
جىل باسىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ جالعا بەرىلەتىن جەڭىلدىكتى تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىن كەڭەيتۋ قاجەتتىگىن تاپسىرعان ەدى.
قىركۇيەكتە سالىنىپ جاتقان ۇيدەن وتباسى بانك ارقىلى يپوتەكا راسىمدەۋدىڭ تالاپتارى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.