مەملەكەتتەر باسشىلارى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتىڭ كورمە پاۆيلوندارىن ارالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر مەن شەتەلدىك دەلەگاتسيالاردىڭ باسشىلارى RES 2026 EXPO جاسىل جانە ورنىقتى تەحنولوگيالار حالىقارالىق كورمەسىنە باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان، ارمەنيا، گرۋزيا، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان تۇرىكمەنستان، وزبەكستان پرەزيدەنتتەرىنە جانە باسقا دا مارتەبەلى مەيماندارعا ورتالىق ازيا ەلدەرى مەن ازەربايجاننىڭ پاۆيلوندارى تانىستىرىلدى. مۇندا جاسىل ەنەرگەتيكا مەن تابيعي رەسۋرستاردى باسقارۋ سالالارىنداعى ۇلتتىق باسىمدىقتارعا دەن قويىلعان.
ەكسپوزيتسيالار ورنىقتى ەكوجۇيەنى ساقتاۋعا، قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا، ەكولوگيالىق ماسەلەلەردى شەشۋدىڭ تىڭ تاسىلدەرىن قاراستىرۋعا، ارال ماڭىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە ۇندەيدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنا ايماق ەلدەرىندەگى بيزنەستىڭ ەكوجوبالارى كورسەتىلدى. اتالعان باستامالار اياسىندا كومپانيالار جاسىل ەنەرگەتيكا، ەكولوگيالىق ورتا قالىپتاستىرۋ جانە قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ باعىتتارىندا وندىرىستىك شەشىمدەر ۇسىنادى.
كورمە الەمنىڭ 30 ەلىنەن كەلگەن 240 تان استام قاتىسۋشى مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ باسىن قوستى. 120 دان اسا پاۆيلوندا ورنىقتى دامۋ سالاسىنداعى وزىق باستامالار كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلدى.
مەملەكەت پەن بيزنەس اراسىنداعى ديالوگ الاڭىنا اينالعان ينۆەستيتسيالىق فورۋم ەرەكشە ماڭىزعا يە.
ەكسپوزيتسيادا ورنىقتى دامۋ مەن ەكولوگيانىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاناتىن حالىقارالىق كەزدەسۋلەر، ساراپشىلار اراسىنداعى پىكىرتالاستار ءوتىپ جاتىر.
سونداي-اق يننوۆاتسيالىق جوبالار مەن جاس كاسىپكەرلەردى قولداۋعا باعىتتالعان «جاسىل» ستارتاپتاردىڭ بايقاۋى ۇيىمداستىرىلدى.
مەيماندار ايماق ەلدەرى ديزاينەرلەرىنىڭ تۋىندىلارى مەن ەكولوگيالىق كينو فەستيۆالىن تاماشالاي الادى.