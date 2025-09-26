مەملەكەت «راحات» كامپيتتەرىنىڭ ەكسپورتىن قولداۋعا 3 ميلليارد تەڭگەنىڭ ريەۆولۆەرلىك نەسيەسىن بولەدى
استانا. KAZINFORM - «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋ حولدينگىنىڭ ەنشىلەس ۇيىمى سانالاتىن قازاقستاننىڭ دامۋ بانكى «لوتتە راحات» ا ق كومپانياسىنا كونديتەرلىك ونىمدەردىڭ ەكسپورتىن قولداۋعا ارنالعان نەسيە بولەدى.
نەسيە ريەۆولۆەرلىك ءتاسىل ارقىلى راسىمدەلىپ وتىر. نەسيەنىڭ شەكتى سوماسى - 3 ميلليارد تەڭگە. كومپانيا بۇل سومادان قاجەتىنە قاراي نەسيە الىپ، ونى قايتارعان سوڭ ليميت شەگىنەن اسپايتىن مولشەردە قايتا نەسيە راسىمدەي الادى.
بۇل قارجىنى «لوتتە راحات» كومپانياسى شوكولاد، ءبالىش، كامپيت جانە باسقا دا كونديتەرلىك ونىمدەرىن ءوندىرىپ، ەكسپورتتاۋ شىعىندارىن وتەۋگە جۇمساۋ كەرەك.
ەسكە سالساق، پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ماۋسىم ايىنداعى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋ حولدينگى ارقىلى بيزنەسكە 12,6 پايىزبەن 8 تريلليون نەسيە بولىنەتىنىن ايتقان ەدى.