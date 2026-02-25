مەملەكەت بۇقارالىق جانە كاسىبي سپورتتىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاسايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى ميحايل شايدوروۆتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى بارىسىندا سويلەگەن سوزىندە مەمەملەكەت تاراپىنان بۇقارالىق جانە كاسىبي سپورتتىڭ دامۋىنا قولايلى جاعداي جاسالاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ ءباسپاوز قىزمەتى.
بۇل - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى.
- وليمپياداداعى ناتيجە ءارقاشان ەل دامۋىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى سانالعان، الداعى ۋاقىتتا دا سولاي بولا بەرمەك. قازاقستان وسى جارىستارعا قاتىسقان سپورتشىلاردىڭ سانى جاعىنان 25-ورىنعا تابان تىرەدى. ءبىز الدىنا ماقسات قويعان ءار ەڭبەكقور جان ءوزىنىڭ قابىلەت-قارىمىن كورسەتە الاتىن، سونىڭ ىشىندە سپورتتا كوزدەگەن بيىگىنە جەتۋى ءۇشىن مول مۇمكىندىككە جول اشاتىن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ادال باسەكە، مەريتوكراتيا، ءتارتىپ پەن جاۋاپكەرشىلىك، بۇل - ۇلكەن سپورتتىڭ دا، كەز كەلگەن قۋاتتى مەملەكەتتىڭ دە دىڭگەگى. ۇلتتىڭ جاسامپازدىق قۋاتىن ارتتىرۋ رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ نەگىزگى مازمۇندىق وزەگى بولىپ وتىر. اتا زاڭداعى ادىلدىك، تارتىپكە باعىنۋ، تابيعاتتى ايالاۋ، وتانشىلدىق قاعيداتتارى مەملەكەت ىرگەسىن بەكەمدەپ، وركەندەۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، مەملەكەتتەردىڭ دامۋى دا ۇلكەن سپورتقا ۇقساس: كىم الدىنا بيىك ماقسات قويادى، تاباندى ەڭبەك ەتەدى، بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيدى، سول جەتىستىككە جەتەدى.
- بۇگىن ءبىز جەڭىسكە جەتۋگە بار كۇش- جىگەرىن جۇمساپ، جەكە رەكوردتارىن جاڭارتقان ميحايل مەن ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرىن قۇتتىقتايمىز. كەيبىر سپورتشىلارىمىز وسىنداي اۋقىمداعى جارىسقا العاش رەت قاتىسسا دا، ولار لايىقتى ونەر كورسەتتى. كوپتەگەن سپورتشىمىز وزدەرى سىنعا تۇسكەن سايىستا ۇزدىك وندىققا ەندى. بۇل بولاشاقتاعى تابىستارعا جول اشادى. ازاماتتارىمىزدىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جەتىستىكتەرى، مەيلى، ول سپورتتا نەمەسە وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەر وليمپياداسىندا، ونەردە، ءتىپتى باسقا سالالاردا بولسىن، ەلىمىزدىڭ وركەندەپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. تاياۋدا ميلان مەن كورتينادا قىسقى پاراليمپيادا ويىندارى باستالادى. سپورتشىلارىمىزعا ساتتىلىك تىلەيمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، ەكى جىلدان كەيىن اتلەتتەرىمىز لوس-اندجەلەستە وتەتىن جازعى وليمپيادا ويىندارىنا قاتىساتىنىن ەسكە سالدى.
- تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى، فەدەراتسيالار بىرلەسە جۇمىس اتقارىپ، قۇراما مۇشەلەرىن جان- جاقتى قولداۋعا ءتيىس. 2029-جىلى الماتى قالاسىندا وتەتىن قىسقى ازيا ويىندارىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. ويىندار ەڭ جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلۋى كەرەك. بۇل - قازاقستانداعى سپورتتىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرىپ، ەكونوميكا مەن تۋريزم سالالارىنا وڭ ىقپال ەتەتىن وتە ماڭىزدى ءىس-شارا، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
