ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:18, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسىن «ىنتىماك وردو» رەزيدەنسياسىندا سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن «ىنتىماك وردو» رەزيدەنتسياسىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Садыр Жапаров
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.

    «Ынтымак Ордо» резиденциясы
    Фото: Ақорда

    بۇگىن، 27 - قاراشادا بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەدى.

