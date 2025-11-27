11:18, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسىن «ىنتىماك وردو» رەزيدەنسياسىندا سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن «ىنتىماك وردو» رەزيدەنتسياسىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.
بۇگىن، 27 - قاراشادا بىشكەكتە قىرعىزستاننىڭ توراعالىعىمەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى سەسسياسى وتەدى.