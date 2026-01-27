ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    10:06, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى يزرايل پرەزيدەنتىنە جەدەلحات جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگقا حالىقارالىق حولوكوست قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي جەدەلحات جولدادى.

    Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتتا قازاقستان حالقى حولوكوست جىلدارىندا قازا بولعان ميلليونداعان جازىقسىز قۇرباندى ەسكە الاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - ەلىمىز ەتنيكالىق جانە ءدىني وشپەندىلىك پەن زورلىق- زومبىلىقتىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىن قاتاڭ ايىپتايدى، ادامزاتقا قارسى مۇنداي قىلمىستىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ ورتاق كۇش-جىگەرىن قولدايدى. قازاقستان حولوكوست جىلدارىندا جەر اۋدارىلعان كوپتەگەن يەۆرەيگە مەكەن بولدى. بۇگىندە يەۆرەي قاۋىمداستىعى قوعامىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.

     

    سىرتقى ساياسات
