مەملەكەت باسشىسى يزرايل پرەزيدەنتىنە جەدەلحات جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگقا حالىقارالىق حولوكوست قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي جەدەلحات جولدادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جەدەلحاتتا قازاقستان حالقى حولوكوست جىلدارىندا قازا بولعان ميلليونداعان جازىقسىز قۇرباندى ەسكە الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلىمىز ەتنيكالىق جانە ءدىني وشپەندىلىك پەن زورلىق- زومبىلىقتىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىن قاتاڭ ايىپتايدى، ادامزاتقا قارسى مۇنداي قىلمىستىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ ورتاق كۇش-جىگەرىن قولدايدى. قازاقستان حولوكوست جىلدارىندا جەر اۋدارىلعان كوپتەگەن يەۆرەيگە مەكەن بولدى. بۇگىندە يەۆرەي قاۋىمداستىعى قوعامىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى سانالادى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.