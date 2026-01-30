ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:05, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى يسپانيا كورولىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپەنى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    р
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت جەدەلحاتتا ەكى ەل اراسىنداعى بەرىك دوستىققا، سىندارلى ساياسي ديالوگ پەن ءوزارا ءتيىمدى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارعا نەگىزدەلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن. سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدىڭ مول الەۋەتىن پايدالانا وتىرىپ، قازاق- يسپان قارىم-قاتىناسىن جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە شىعارۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستاعان.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كورول VI فەليپەنىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال يسپان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
