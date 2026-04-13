    11:06, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى يراك پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ نيزار ءاميديدى يراك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Ирак
    Фото: Акорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى يراك مەملەكەتى مەن حالقىنىڭ جارقىن كەلەشەگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان نيزار ءاميديدىڭ باستامالارىنا ساتتىلىك تىلەدى.

    سونداي-اق ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پراۆوسلاۆ قاۋىمىن پاسحا مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
