11:06, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى يراك پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ نيزار ءاميديدى يراك رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى يراك مەملەكەتى مەن حالقىنىڭ جارقىن كەلەشەگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان نيزار ءاميديدىڭ باستامالارىنا ساتتىلىك تىلەدى.
سونداي-اق ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پراۆوسلاۆ قاۋىمىن پاسحا مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.