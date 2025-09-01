مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەيتىن ش ى ۇ كەڭسەسىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى بازاسىندا پەرسپەكتيۆتى ينۆەستيسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەيتىن ش ى ۇ كەڭسەسىن قۇرۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ وتە وزەكتى دەپ سانايدى. بۇل رەتتە قازاقستان ش ى ۇ- نىڭ سانكتسيالىق قىسىمعا قارسى ەركىن ءارى ءادىل الەمدىك ساۋدانى دامىتۋ باعىتىنداعى ناقتى ءىس-قيمىلىن قولدايدى.
- ش ى ۇ قۇرىلعان ساتتەن بەرى ەلدەرىمىزدىڭ الەمدىك ىشكى جالپى ونىمدەگى ۇلەسى ەكى ەسە ۇلعايىپ، 30 پايىزعا جەتتى. ىشكى وڭىرلىك ساۋدا سەنىمدى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. بىلتىرعى قورىتىندى بويىنشا ونىڭ كولەمى 650 ميلليارد دوللاردان استى. قازاقستاننىڭ ش ى ۇ ەلدەرىمەن تاۋار اينالىمى دا تۇراقتى تۇردە ءوسىپ، وتكەن جىلى 70 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. قازاقستان ش ى ۇ دامۋ بانكىن قۇرۋ جونىندەگى قىتايدىڭ باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىرىپ، اتالعان پەرسپەكتيۆتى جوباعا اتسالىسۋعا ءازىر. بۇدان بولەك، استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى بازاسىندا پەرسپەكتيۆتى ينۆەستيسيالىق جوبالاردى سۇيەمەلدەپ، زاڭگەرلىك، كونسالتينگتىك جانە قارجىلىق كومپانيالاردى شوعىرلاندىراتىن ش ى ۇ كەڭسەسىن قۇرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستان «ءۇش زۇلىمدىققا»، ياعني، تەرروريزمگە، سەپاراتيزمگە جانە ءدىني ەكسترەميزمگە قارسى كۇرەستە كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋدى وتە وزەكتى سانايتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ش ى ۇ-نىڭ قاۋىپسىزدىك سىن-قاتەرلەرىمەن كۇرەس جونىندە ءتورت ورتالىق قۇرۋ باستاماسىن قولدايدى.