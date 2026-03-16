مەملەكەت باسشىسى وزبەكستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا شاۆكات ميرزيەيەۆ قاسىم-جومارت توقايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسى بويىنشا رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، رەفەرەندۋم ناتيجەسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇرگىزىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالارعا قازاقستان حالقى زور سەنىم ارتاتىنىن كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قولداۋ ءبىلدىرىپ، حالىقارالىق ۇيىمدار قۇرامىندا وزبەكستاننان بايقاۋشىلار ميسسياسىن جىبەرگەنى ءۇشىن شاۆكات ميرزيەيەۆكە العىس ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيا زامان تالابىنا ساي كەلەتىنىنە، سونداي-اق مەملەكەتتىڭ ورنىقتى جانە جان-جاقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىنىنە نازار اۋداردى. ەلىمىزدە جۇرگىزىلەتىن الداعى جاڭعىرتۋلار كەزىندە حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن، اسىرەسە، كورشىلەس جانە وداقتاس ەلدەرمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلەدى.
تاراپتار ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق رۋحىنداعى قازاق- وزبەك قارىم-قاتىناسى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەر مەن جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس شەشىمدەرىنىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىنا وڭ باعا بەرىپ، بارلىق دەڭگەيدەگى ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.
پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماسىپ، الداعى كەزدەسۋلەردىڭ كەستەسىن پىسىقتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم بارىسىندا جۇرگىزىلگەن ەكزيت-پولل قورىتىندىسىمەن تانىسىپ، قازاق ەلى تۇبەگەيلى تاريحي تاڭداۋىن جاساعانىن ايتتى.