مەملەكەت باسشىسى وتاندىق ءوندىرىستىڭ وسۋىنە قولايلى جاعداي جاساۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ساۋدا سالاسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن الداعى دامۋ باعىتتارى تۋرالى ەسەپتى تىڭدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ارمان شاققاليەۆ:
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 19 پايىزعا جۋىعى ساۋدا-ساتتىققا تيەسىلى ەكەنىن باياندادى.
قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ماڭىزدى سەكتورلارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن سالاعا 1,2 تريلليون تەڭگە ينۆەستيتسيا قۇيىلعان. ال تاۋار اينالىمى 8,9 پايىزعا ۇلعايىپ، 80,3 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن.
ەلەكتروندى ساۋدانىڭ دامۋى جونىندە مالىمەت بەردى.
بىلتىر ونىڭ كولەمى 3,9 تريلليون تەڭگەنى قۇراعان. بۇل - بولشەك ساۋدانىڭ 15 پايىزىنا تەڭ.
ەلىمىزدە 10 لوگيستيكا ورتالىعىنان تۇراتىن جەلى قالىپتاستى. استانا مەن الماتى قالالارىندا ەكى ءىرى فۋلفيلمەنت-ورتالىق سالىنىپ جاتىر.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىپ جاتىر.
جاھانداعى ەكونوميكالىق سىن-قاتەرلەرگە قاراماستان، سىرتقى نارىققا شىعارىلاتىن شيكىزاتتىق ەمەس تاۋار تۇرلەرى مەن قىزمەتتەر كولەمى 41 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
ەكسپورتتاۋشىلاردى قارجىلاي قولداۋ تەتىكتەرى ايتارلىقتاي كەڭەيدى. اتاپ ايتقاندا، ساقتاندىرۋ سوماسىنىڭ ماكسيمالدى مولشەرى 1,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن كوبەيىپ، قولداۋ شارالارى ەكى ەسە ارتتى.
ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار جونىندە ايتتى.
ەاەو قۇرىلعاننان بەرى 70 ساۋدا كەدەرگىسىنىڭ 69 ى جويىلدى.
كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ماسەلەگە قاتىستى ۇستانىمى ەسكەرىلدى. ونىڭ قاتارىندا قازاقستان كاسىپورىندارىنا دەمپينگكە قارسى باج سالىعىن تولەمەي، كەيبىر تاۋار تۇرلەرىن كىرگىزۋگە كۆوتا بەرۋ سەكىلدى ماڭىزدى مامىلەلەر بار.
پرەزيدەنت:
ۆەدومستۆوعا زاماناۋي ساۋدا ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ، وتاندىق ءوندىرىستىڭ وسۋىنە قولايلى جاعداي جاساۋ، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن جان-جاقتى قورعاۋ، ەكسپورتتىق الەۋەتتى نىعايتۋ، سونداي-اق ەلدىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن ىلگەرىلەتۋ جونىندە ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
ايتا كەتەلىك شاعىن بيزنەسكە قولداۋ: وتاندىق ونىمگە باسىمدىق بەرۋ ۇسىنىلعان ەدى.