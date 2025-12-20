مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋعا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋشىلارىنىڭ بىرگە تۇسكەن سۋرەتىن جاريالادى.
ايتا كەتەيىك، 17- جەلتوقسان كۇنى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
ال 18- جەلتوقسان كۇنى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە يمپەراتور نارۋحيتونىڭ اتىنان رەسمي قابىلداۋ ءوتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا جاپونيادا ءبىلىم الىپ، ءتۇرلى سالادا قىزمەت ەتىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى. مەملەكەت باسشىسى جاپونيا سياقتى دامىعان ەلدىڭ تاجىريبەسىن زەردەلەۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى جاپونيا پرەمەر- مينيسترىنىڭ اتىنان ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان رەسمي قابىلداۋعا قاتىسۋ ءۇشىن اكاساكا مەملەكەتتىك سارايىنا بارعان بولاتىن.