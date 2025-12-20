ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    05:58, 20 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋعا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ديالوگىنىڭ ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋعا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» ءبىرىنشى سامميتىنە قاتىسۋشىلارىنىڭ بىرگە تۇسكەن سۋرەتىن جاريالادى.

    ايتا كەتەيىك، 17- جەلتوقسان كۇنى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на первый саммит Диалога «ЦА — Япония»
    Фото: Акорда

    ال 18- جەلتوقسان كۇنى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە يمپەراتور نارۋحيتونىڭ اتىنان رەسمي قابىلداۋ ءوتتى.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا جاپونيادا ءبىلىم الىپ، ءتۇرلى سالادا قىزمەت ەتىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى. مەملەكەت باسشىسى جاپونيا سياقتى دامىعان ەلدىڭ تاجىريبەسىن زەردەلەۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.

    саммит иштирокчилари
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى جاپونيا پرەمەر- مينيسترىنىڭ اتىنان ورتالىق ازيا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان رەسمي قابىلداۋعا قاتىسۋ ءۇشىن اكاساكا مەملەكەتتىك سارايىنا بارعان بولاتىن.

