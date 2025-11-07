مەملەكەت باسشىسى «ورتالىق ازيا - ا ق ش» سامميتىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اق ۇيدە تاريحي كەزدەسۋ ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىس ايتىپ، س5+1 فورماتىنداعى سامميت شىن مانىندە ورتالىق ازيا مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشقانىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ حالىقارالىق ساياساتتاعى رولىنە ايرىقشا توقتالىپ، ونى كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى دەپ باعالادى.
- ءسىز جۇرگىزىپ وتىرعان پاراساتتى جانە باتىل ساياساتتى بۇكىل الەم قولداۋعا لايىق دەپ سانايمىن. مەن دە ءسىزدىڭ ۇستانىمدارىڭىزدى قۋاتتايمىن. ءسىزدىڭ جەتەكشىلىگىڭىزبەن امەريكا التىن داۋىرگە قادام باستى. ءبىز «امەريكانى قايتادان ۇلى ەلگە اينالدىرۋ» (Making America Great Again) دەپ اتالاتىن كورەگەن تۇجىرىمداماڭىزدى جوعارى باعالايمىز. بۇل ماقسات «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن ادىلەتتى، قۋاتتى قازاقستان قۇرۋدى كوزدەيتىن اۋقىمدى ستراتەگيامىزبەن ۇندەسەدى. بىتىمگەر پرەزيدەنت رەتىندە سەگىز ايدىڭ ىشىندە سەگىز سوعىستىڭ توقتاۋىنا ىقپال ەتتىڭىز. وسىلايشا، امەريكانىڭ حالىقارالىق تۇراقتىلىققا تىرەك بولعان ءرولىن ايتارلىقتاي كۇشەيتە ءتۇستىڭىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ قۇراما شتاتتارمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
- قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى ۇدايى قولداپ كەلەسىز. مەن مۇنى جوعارى باعالايمىن. اق ۇيدە پرەزيدەنت لاۋازىمىن اتقارعان العاشقى كەزەڭدە ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىندە زاڭنامالىق تۇرعىدان بەكىدى. ا ق ش - قازاقستانعا 100 ميلليارد دوللاردان اسا قارجى سالعان ەڭ ءىرى ينۆەستورىمىز، ەكونوميكامىزدىڭ قوزعاۋشى كۇشى سانالادى. سوڭعى جىلدارى ەلدەرىمىز اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ەكى ەسە ءوسىپ، 5 ميلليارد دوللار مەجەسىنە جۋىقتادى. امەريكاداعى ۋرانعا سۇرانىستىڭ شامامەن 25 پايىزىن قامتاماسىز ەتىپ وتىرمىز. قازاقستاندا 600 دەن استام امەريكالىق كومپانيا بيزنەس جۇرگىزەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا ەكى ەل كومپانيالارى جالپى سوماسى 17 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەر جاساسقانىن ايتتى.
جالپى، قازاقستان مەن ا ق ش-تىڭ ەنەرگەتيكا، اسا ماڭىزدى مينەرالدار، ونەركاسىپ، كولىك، قارجى، جاساندى ينتەللەكت، ءبىلىم سەكىلدى نەگىزگى سالالاردى قامتيتىن ەكونوميكالىق الەۋەتى جارتى تريلليون دوللاردان اسادى.
پرەزيدەنت امەريكالىق كومپانيالاردى ەلىمىزدە ينۆەستورلار ءۇشىن جاسالعان وڭتايلى جاعدايدى پايدالانۋعا شاقىردى. ءتىپتى، ولارعا ءوزى قولداۋ كورسەتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اق ۇيدەگى كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بەنيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دونالد ترامپ ەركىن فورماتتا اڭگىمەلەستى.