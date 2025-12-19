مەملەكەت باسشىسى توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يۋريكو كويكە سيفرلاندىرۋ، Smart city تەحنولوگيالارىن جانە قالانى ورنىقتى دامىتۋ، جاساندى ينتەللەكت، شاھاردى باسقارۋ ىسىنە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
سونىمەن قاتار مەگاپوليستەردىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن اناعۇرلىم جايلى، ەكولوگيالىق تۇرعىدان تازا، قاۋىپسىز جانە ينكليۋزيۆتى ورتا قالىپتاستىرۋ جايىن قاراستىردى.
مەملەكەت باسشىسى قالانى باسقارۋ ىسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا ەكى ەل استانالارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الەۋەتى زور ەكەنىنە توقتالدى.
كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆقا توكيو قالاسىنىڭ Smart city تۇجىرىمداماسى تانىستىرىلدى. جوبا حالىقتىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋدى، شاھاردى باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى جانە ورنىقتى دامۋ ءۇشىن وزىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋدى كوزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ Rakuten Group كومپانياسىنىڭ باسشىسى حيروشي ميكيتانيدى قابىلدادى.