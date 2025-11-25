مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - سالتاناتتى راسىمدە قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ جاڭا تۇرپاتتاعى بەدەلدى ساياسي قايراتكەر، تۇرىكمەنستاننىڭ مەملەكەتتىلىگىن، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق الەۋەتى مەن حالىقارالىق ارەناداعى ورنىن دايەكتى تۇردە نىعايتىپ كەلە جاتقان پروگرەسسيۆتى، مىقتى كوشباسشى رەتىندەگى ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- ءسىز تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلت كوشباسشىسى، اسا قۇرمەتتى گۋربانگۋلى مياليكگۋلىيەۆيچ بەردىمۇحامەدوۆتىڭ كەلەشەككە ارنالعان ستراتەگيالىق باعدارىن سەنىمدى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەسىز. ءسىزدىڭ ساليقالى باسشىلىعىڭىزبەن تۇرىكمەنستان ەكونوميكاسى كەرەمەت قارقىنمەن دامۋدا. ەلىڭىزدە ونەركاسىپ، كولىك ينفراقۇرىلىمى بەلسەندى تۇردە جاڭعىرىپ جاتىر. ەنەرگەتيكالىق الەۋەتتى نىعايتۋ جانە تەحنولوگيالىق ترانسفورماتسيا باعىتىندا اۋقىمدى جۇمىس اتقارىلۋدا. باياندى باستامالارىڭىزدىڭ ارقاسىندا باۋىرلاس تۇرىكمەنستاندا ءىرى الەۋمەتتىك جوبالار جوسپارلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ، عىلىم- ءبىلىم سالاسى سونى سەرپىن الىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتى جاقسارا ءتۇستى. بۇل جەتىستىكتىڭ ءبارى شىنايى قۇرمەتكە جانە جوعارى باعاعا لايىق، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى اشحابادتىڭ ديپلوماتيا، بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىق مەكەنى رەتىندەگى حالىقارالىق بەدەلى مەن مارتەبەسىن ارتتىرۋ جولىنداعى تۇرىكمەنستان باسشىلىعىنىڭ كۇش-جىگەرىنە ەرەكشە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇرىكمەنستاننىڭ 2025 -جىلدى حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلى دەپ جاريالاۋ تۋرالى باستاماسىن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ قولداۋى ەلدىڭ جاۋاپتى ءارى بەلسەندى ۇستانىمىن كورسەتەدى.
مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىنىڭ باۋىرلاس ەلدەر اراسىنداعى دوستىقتى، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىنە جوعارى باعا بەردى.
- قازاق- تۇرىكمەن قارىم-قاتىناسىنىڭ كەلەشەگى جارقىن ەكەنىنە سەنىمدىمىن. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى وسىعان ايقىن دالەل. قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ تابىستى جۇزەگە اسىرىلۋى كوپ جوسپارلى سەرىكتەستىگىمىزگە تىڭ سەرپىن بەرىپ، قازاق- تۇرىكمەن ىنتىماقتاستىعىنىڭ جىلناماسىنداعى جاڭا كەزەڭگە جول اشاتىنىنا كۇمان جوق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سەردار بەردىمۇحامەدوۆ قازاقستاننىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى - «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتاعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا جانە قازاقستاندىقتارعا العىس ايتتى.
- بۇل ماراپاتتى تۇرىكمەنستان حالقىنا كورسەتكەن قۇرمەتىڭىز، ەلدەرىمىز اراسىندا عاسىرلاردان جالعاسىپ كەلە جاتقان بەرىك دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىكتىڭ بەلگىسى رەتىندە قابىلدايمىن. ەكى مەملەكەت حالىقارالىق ارەنادا تىعىز ءارى ناتيجەلى ىقپالداستىق ورناتقان. ىنتىماقتاستىعىمىز وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋدە ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ، بىرلىكتىڭ جانە قولداۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتىپ كەلەدى، - دەدى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى.