مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى
اشحاباد. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردار بەردىمۇحامەدوۆ جانە باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىن ايتۋلى داتا - تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنا 30 جىل تولۋىمەن قۇتتىقتادى. مەملەكەت باسشىسى مەرەيلى ساتكە وراي ۇيىمداستىرىلعان حالىقارالىق فورۋمدا كوتەرىلەتىن ماسەلەلەردىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- اشحاباد سەكىلدى كوركەم شاھارعا شاقىرعانىڭىز ءۇشىن ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. مۇندا كەلگەن سايىن قوناقجاي پەيىلدەرىڭىزدى، تۋىستىق ءارى دوستىق كوڭىلدەرىڭىزدى سەزىنەمىز. ەرتەڭگى فورۋم وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتى تولىق اتقارىپ شىعاتىنىنا جانە حالىقارالىق قاتىناستار تاريحىندا ايتۋلى ۋاقيعا بولاتىنىنا سەنىمدىمىن. ويتكەنى بۇل جيىندا بەيبىتشىلىك، بەيتاراپتىلىق جانە سەنىم سەكىلدى ەڭ وزەكتى تاقىرىپتار قوزعالادى. قازىرگى الەمگە جەتپەي تۇرعانى دا وسى قۇندىلىقتار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
تاراپتار ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. سەردار بەردىمۇحامەدوۆتىڭ تاياۋدا استاناعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى كەزىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىنا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەملەكەت باسشىسىمەن اشحاباد قالاسىندا جۇزدەسكەنىنە قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- وسى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى فورۋمعا قاتىسۋ ارقىلى ءسىز بەيبىتشىلىكتى، سەنىم مەن ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىڭىزدى كورسەتىپ وتىرسىز. حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم فورۋمىنا شاقىرۋىمدى قابىل العانىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس ايتامىن. وزىڭىزبەن تۇرىكمەن جەرىندە كەزدەسۋ ءبىز ءۇشىن زور مارتەبە، - دەدى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ءوزارا ساۋدا كولەمىن ارتتىرۋ، ەكونوميكالىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋ، ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا باردى.