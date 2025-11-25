مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ەلىمىز تۇرىكمەنستاندى ستراتەگيالىق سەرىكتەس، باۋىرلاس مەملەكەت، ەڭ جاقىن شەكارالاس كورشى سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قۇرمەتتى پرەزيدەنت سەردار گۋربانگۋلىيەۆيچ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن قوش كەلدىڭىز! ەلىمىز تۇرىكمەنستاندى ستراتەگيالىق سەرىكتەس، باۋىرلاس مەملەكەت، ەڭ جاقىن شەكارالاس كورشى سانايدى. ءبىزدى عاسىرلاردان جالعاسىپ كەلە جاتقان دوستىق، ورتاق تاريح، ءتىل مەن مادەنيەت بىرىكتىرەدى. مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ساۋدا-ساتتىق، ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتىڭ باسقا دا تۇرلەرى جانە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستار قارقىندى دامىپ كەلەدى. ەكى ەل سەرىكتەستىگىنىڭ اۋقىمى مەن ساپاسىنا كوڭىلىمىز تولادى دەپ ايتۋعا نەگىز بار. بۇل ىنتىماقتاستىق ستراتەگيالىق سيپاتقا يە. دەگەنمەن العا قادام باسۋ قاجەت. كۇن تارتىبىندە وتە ماڭىزدى ماسەلەلەر تۇر. بۇگىن ولاردىڭ شەشىمىن بىرلەسىپ تابامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
سەردار بەردىمۇحامەدوۆ قوناقجايلىق پەن سىي- قۇرمەت ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
- قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ەڭ الدىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانىڭىزعا ريزاشىلىق بىلدىرەمىن. قازاق جەرىندە كورسەتكەن قوناقجايلىعىڭىز بەن سىي-قۇرمەتىڭىز ءۇشىن ءوزىمنىڭ جانە دەلەگاتسيا اتىنان العىس ايتامىن. سونداي-اق سىزگە تۇرىكمەن حالقىنىڭ ۇلت كوشباسشىسى، قۇرمەتتى گۋربانگۋلى مياليكگۋلىيەۆيچ بەردىمۇحامەدوۆتىڭ سالەمى مەن ىزگى تىلەگىن جەتكىزۋگە رۇقسات ەتىڭىز. بۇگىندە تۇرىكمەنستان مەن قازاقستاننىڭ قارىم-قاتىناسى دوستىق، باۋىرلاستىق جانە تاتۋ كورشىلىك قاعيداتتارى نەگىزىندە دامىپ كەلەدى. ءوزارا ىقپالداستىعىمىز ساياسي- ديپلوماتيالىق، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالاردى قامتيدى، - دەدى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى.