09:07, 29 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ رەجەپ تايپ ەردوعاندى جانە باۋىرلاس تۇرىك حالقىن تۇركيانىڭ ۇلتتىق مەيرامى - رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت بيىل تۇركياعا جاساعان رەسمي ساپارى اياسىندا رەجەپ تايپ ەردوعانمەن مازمۇندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزگەنىن اتاپ ءوتىپ، انكارادا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار مەن ماڭىزدى باستامالار ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا زور سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ رەجەپ تايپ ەردوعاننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال باۋىرلاس تۇركيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتر پاۆەلدى چەح رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان بولاتىن.