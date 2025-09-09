مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ەمومالي راحموندى تاجىكستاننىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ەلدەرىمىز عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا، حالىقتارىمىزدىڭ تۇپكى مۇددەسىنە ارقا سۇيەپ، شىن مانىندە، ستراتەگيالىق سەرىكتەس ءارى وداقتاس رەتىندە قارىم- قاتىناس قۇرا الدى. بىرلەسىپ ەكىجاقتى، سونداي-اق ايماقتىق، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەڭگەيىندە قازاق- تاجىك ىقپالداستىعىنىڭ الەۋەتىن تانىتا بەرەتىنىمىزگە سەنىمىم مول، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحموننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس تاجىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گوردانا سيليانوۆسكا- داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.