    10:10, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى تاجىكستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت ەمومالي راحموندى تاجىكستاننىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: اقوردا

    - ەلدەرىمىز عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا، حالىقتارىمىزدىڭ تۇپكى مۇددەسىنە ارقا سۇيەپ، شىن مانىندە، ستراتەگيالىق سەرىكتەس ءارى وداقتاس رەتىندە قارىم- قاتىناس قۇرا الدى. بىرلەسىپ ەكىجاقتى، سونداي-اق ايماقتىق، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەڭگەيىندە قازاق- تاجىك ىقپالداستىعىنىڭ الەۋەتىن تانىتا بەرەتىنىمىزگە سەنىمىم مول، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
    قاسىم-جومارت توقايەۆ ەمومالي راحموننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس تاجىك حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت گوردانا سيليانوۆسكا- داۆكوۆانى سولتۇستىك ماكەدونيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

     

    الەم سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
