    10:06, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى Sumitomo كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى شينگو ۋەنونى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيودا جاپونيانىڭ ءىرى جانە ىقپالدى ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسيالارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن Sumitomo جەتەكشىسىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Уэно
    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى ەلىمىز Sumitomo كورپوراتسياسىنىڭ ورنىقتى دامۋ مەن بيزنەستىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا بەيىلدىگىن جوعارى باعالايتىنىن، سونداي-اق كومپانيانى ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.

    شينگو ۋەنو مەملەكەت باسشىسىنا «قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق كومپانياسىمەن بىرلەسكەن جوبانى ىسكە اسىرۋ جايىندا مالىمەت بەردى. اتالعان جوبا يادرولىق مەديتسينا سالاسىندا ۋران ونىمدەرىنەن ەم-شاراعا قولدانۋعا ارنالعان رادي يزوتوپتار الۋدىڭ عىلىمي-نەگىزدەمەلىك ادىستەرىن ازىرلەۋدى قاراستىرادى.

    كەزدەسۋدە كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اتوم ونەركاسىبى، مەتاللۋرگيا جانە گەولوگيالىق بارلاۋ سالالارىندا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.

    а
    Фото: Акорда

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى.

    كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.

