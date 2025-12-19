مەملەكەت باسشىسى Sumitomo كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى شينگو ۋەنونى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ توكيودا جاپونيانىڭ ءىرى جانە ىقپالدى ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسيالارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن Sumitomo جەتەكشىسىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ەلىمىز Sumitomo كورپوراتسياسىنىڭ ورنىقتى دامۋ مەن بيزنەستىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا بەيىلدىگىن جوعارى باعالايتىنىن، سونداي-اق كومپانيانى ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
شينگو ۋەنو مەملەكەت باسشىسىنا «قازاتومونەركاسىپ» ۇلتتىق كومپانياسىمەن بىرلەسكەن جوبانى ىسكە اسىرۋ جايىندا مالىمەت بەردى. اتالعان جوبا يادرولىق مەديتسينا سالاسىندا ۋران ونىمدەرىنەن ەم-شاراعا قولدانۋعا ارنالعان رادي يزوتوپتار الۋدىڭ عىلىمي-نەگىزدەمەلىك ادىستەرىن ازىرلەۋدى قاراستىرادى.
كەزدەسۋدە كولىك-لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، اتوم ونەركاسىبى، مەتاللۋرگيا جانە گەولوگيالىق بارلاۋ سالالارىندا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى.
كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.