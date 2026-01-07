مەملەكەت باسشىسى روجدەستۆو مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ روجدەستۆو مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇرمەتتى وتانداستار!
قازاقستاننىڭ بارشا پراۆوسلاۆ حريستياندارىن روجدەستۆو مەرەكەسىمەن قۇتتىقتايمىن!
بۇل جارقىن مەيرام ادامداردىڭ جۇرەگىنە سەنىم مەن ءۇمىت ۇيالاتىپ، بارشا ادامزاتقا سۇيىسپەنشىلىكپەن قاراۋعا ۇندەيدى.
ادىلدىك، ىزگىلىك، شىنايىلىق، جاۋاپكەرشىلىك، مەيىرىمدىلىك، ۇيلەسىمدىلىك سياقتى ماڭگىلىك رۋحاني قۇندىلىقتار حريستيان ءدىنى مەن باسقا دا الەمدىك ءداستۇرلى دىندەردىڭ ارقاۋى سانالادى.
پراۆوسلاۆ حريستياندارى ەلىمىزدەگى كونفەسسياارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، وسكەلەڭ ۇرپاقتى وتانشىلدىق پەن ەڭبەكقورلىققا باۋلۋعا جانە ولاردىڭ بويىنا وتباسى قۇندىلىقتارىن سىڭىرۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
بىرلىك، تىلەكتەستىك، ءوزارا قولداۋ قاعيداتتارى - مەملەكەتتىك ساياساتىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى، بارلىق جەتىستىكتەرىمىزدىڭ مىزعىماس نەگىزى.
جۇرتىمىز ءبىر- بىرىنە قۇرمەت كورسەتىپ، سەنىم مەن جاناشىرلىق تانىتا وتىرىپ، ادىلدىك جانە ءوسىپ-وركەندەۋ جولىندا العا قاراي نىق قادام جاساي بەرەدى.
پراۆوسلاۆ ازاماتتارعا جانە بارشا حالقىمىزعا شىن جۇرەكتەن زور دەنساۋلىق، تولاعاي تابىس تىلەيمىن! ءار ءۇي قۇت-بەرەكەگە تولسىن!
حريستيان الەمىندەگى ەڭ ماڭىزدى جانە سالتاناتتى مەرەكەلەردىڭ ءبىرى - روجدەستۆو مەرەكەسى. ول بەتلەحەم (ۆيفلەەم) قالاسىندا يسا ءماسىحتىڭ تۋعان كۇنىنىڭ قۇرمەتىنە تويلانادى.
ءارتۇرلى كونفەسسيالاردىڭ حريستياندارى روجدەستۆونى 25 -جەلتوقساندا نەمەسە 6-7- قاڭتار كۇنى تويلايدى. بۇگىندە بۇل 100 دەن استام ەلدە رەسمي مەرەكە بولىپ سانالادى.