مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
نيۋ- يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس باسشىسى انتونيۋ كوشتاعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان ۇيىممەن ەكىجاقتى نەگىزدە، سونداي-اق C5+ فورماتى اياسىندا سەرىكتەستىكتى ارتتىرۋدى بەرىك ۇستاناتىنىن جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان ساياسي ديالوگتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانى ايتىلدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.
كەزدەسۋدە ءوزارا ءتيىمدى ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدى جالعاستىرۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
سونىمەن قاتار ۋكراينا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.