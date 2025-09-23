ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    05:57, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى

    نيۋ- يورك. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق كەڭەس باسشىسى انتونيۋ كوشتاعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان ۇيىممەن ەكىجاقتى نەگىزدە، سونداي-اق C5+ فورماتى اياسىندا سەرىكتەستىكتى ارتتىرۋدى بەرىك ۇستاناتىنىن جەتكىزدى.

    Глава государства провел переговоры с Президентом Европейского Совета
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان ساياسي ديالوگتىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانى ايتىلدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن انتونيۋ كوشتا حالىقارالىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى.

    كەزدەسۋدە ءوزارا ءتيىمدى ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدى جالعاستىرۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.

    بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

    سونىمەن قاتار ۋكراينا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسىپ، ەكىجاقتى ەكونوميكالىق جانە گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    سىرتقى ساياسات
