    20:11, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى كەشتى تاماشالادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان «رۋحتىڭ اسقارى - قازاقستان» مەرەكەلىك كونسەرتىنە باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    «استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ساحناسىندا قازاقستاندىق بەلگىلى ارتىستەر مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدار ونەر كورسەتتى.

    концертда
    Фото: Ақорда

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا سويلەگەن سوزىن جاريالادىق.

    концерт
    Фото: Ақорда

    سونداي-اق رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.

    концерт
    Фото: Ақорда

     

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
