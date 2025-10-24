20:11, 24 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى كەشتى تاماشالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان «رۋحتىڭ اسقارى - قازاقستان» مەرەكەلىك كونسەرتىنە باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
«استانا وپەرا» تەاترىنىڭ ساحناسىندا قازاقستاندىق بەلگىلى ارتىستەر مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدار ونەر كورسەتتى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا سويلەگەن سوزىن جاريالادىق.
سونداي-اق رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.