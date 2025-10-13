مەملەكەت باسشىسى ەرلان قوشانوۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرلان قوشانوۆ پالاتا قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەردى.
دەپۋتاتتار جۇمىس بارىسىندا پرەزيدەنت جولداۋى مەن ەل دامۋى بويىنشا بەرگەن تاپسىرمالاردى زاڭنامالىق تۇرعىدا ۋاقتىلى ءارى ساپالى قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن باياندادى. بۇگىندە 15 زاڭ قابىلدانىپ، سەناتقا جولداندى. ءماجىلىس قاراۋىندا 77 زاڭ جوباسى بار.
جىل سوڭىنا دەيىن قۇرىلىس، سيفرلىق كودەكستەر مەن «بانك قىزمەتى تۋرالى» زاڭدى قابىلداۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق سايلاۋ، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ سەكىلدى زاڭ جوبالارىنا قاتىستى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
دەپۋتاتتار جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك جانە ءوزىن- ءوزى باسقارۋ تۋرالى زاڭناماعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋگە، سونداي-اق كرەاتيۆتى يندۋستريا، عىلىمي زەرتتەۋ اۋماقتارىن دامىتۋ، تاريحي-مادەني مۇرا نىساندارىن قورعاۋ، باعباندىق شارۋاشىلىق سەرىكتەستىكتەردى مەملەكەتتىك قولداۋ بويىنشا زاڭ جوبالارىنا باستاماشى بولدى.
زاڭ شىعارۋ جۇمىسى جۇرتشىلىقتىڭ، ساراپشىلاردىڭ جانە باق وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن اشىق جۇرگىزىلىپ جاتىر. بارلىق ساياسي پارتيالاردىڭ فراكسيالارى ءوز ەلەكتوراتىنىڭ سۇرانىسىنا سايكەس ۇسىنىستارىن بەلسەندى تۇردە ەنگىزىپ جاتىر. ماڭىزدى زاڭ جوبالارى قوعامدىق پالاتانىڭ وتىرىستارىندا قارالادى.
دەپۋتاتتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاساندى ينتەللەكتىگە قاتىستى باستامالارىن ىسكە اسىرۋعا بەلسەندى اتسالىسىپ كەلە جاتقانىن ايتتى. قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا ءماجىلىس «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭ قابىلداپ، سەناتقا جولدادى. سونىمەن قاتار قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنتتىك تىڭداۋ وتكىزىلدى.
دەپۋتاتتاردىڭ جانە ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن اقتاۋدا مۇناي-گاز سالاسىنداعى ماشينا جاساۋ ءىسىن دامىتۋ فورۋمى ءوتتى. مۇناي-گاز سەكتورىنداعى ساتىپ الۋلاردا قازاقستاندىق ۇلەستى جۇيەلى تۇردە ارتتىرۋ جايلى شەشىم قابىلداندى. دەپۋتاتتار مۇنى ۇدايى باقىلاۋدا ۇستايدى.
سونىمەن قاتار ارلامەنتتىك ديپلوماتيا اياسىندا اتقارىلعان جۇمىس جايىندا مالىمەت بەردى. ەلىمىزگە موڭعوليا ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ جانە ماجارستان مەملەكەتتىك جينالىسىنىڭ ءتوراعالارى رەسمي ساپارمەن كەلدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن ەلدىڭ پارلامەنتتەرىمەن دوستىق توپتارى بەلسەنە قىزمەت اتقارۋدا، زاڭ شىعارۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋ جولعا قويىلعان جانە مەملەكەتارالىق جوبالاردى قولداۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
دەپۋتاتتار ۇ ق ش ۇ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى، تۇركپا، تمد پارلامەنتارالىق اسسامبلەياسى جانە باسقا دا كوپجاقتى ۇيىمدار اياسىندا تابىستى قىزمەت اتقارىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس قۇرىلىس قىزمەتىن قاعازباستىلىقتان ارىلتاتىن قۇجاتتى قارايدى.