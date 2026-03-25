ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:03, 25 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى گرەكيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ گرەكيا پرەزيدەنتى كونستانتينوس تاسۋلاسقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Греции Константиносу Тасуласу
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستانتينوس تاسۋلاستى گرەك رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    - قازاقستان مەن گرەكيا اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن قاتىناستاردىڭ تۇعىرى بەرىك، الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بولاشاقتا دا سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىز حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن بەكي تۇسەدى دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستانتينوس تاسۋلاستىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال گرەكيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەردوعان توقايەۆتى ساۋىردە وتەتىن ديپلوماتيالىق فورۋمعا شاقىرعانىن حابارلاعان ەدىك.

     

    Бейсен Сұлтан
