مەملەكەت باسشىسى گرەكيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ گرەكيا پرەزيدەنتى كونستانتينوس تاسۋلاسقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستانتينوس تاسۋلاستى گرەك رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- قازاقستان مەن گرەكيا اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن قاتىناستاردىڭ تۇعىرى بەرىك، الەۋەتى زور ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بولاشاقتا دا سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىز حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن بەكي تۇسەدى دەپ سەنەمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستانتينوس تاسۋلاستىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال گرەكيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
