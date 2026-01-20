مەملەكەت باسشىسى قىزىلوردانىڭ دامۋ قارقىنىنا جاقسى باعا بەردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - سىر بويى ناعىز ەڭبەك ادامدارىنىڭ مەكەنى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- جالپى، «سىر ەلى - جىر ەلى» دەپ بەكەر ايتىلمايدى. قورقىت اتا زامانىنان جالعاسىپ كەلە جاتقان جىراۋلىق-جىرشىلىق جانە كۇيشىلىك ونەر بۇل ايماقتا كەڭ قانات جايعان. جيەنباي، نۇرتۋعان، نارتاي سىندى ساڭلاقتار نەگىزىنەن قالاعان جىرشىلىق مەكتەپتەردى بۇكىل ەلىمىز بىلەدى. سىر بويى ناعىز ەڭبەك ادامدارىنىڭ مەكەنى. كەڭەس زامانىندا وسى ايماقتان جۇزگە جۋىق ەڭبەك ادامى شىققان. ايگىلى كۇرىششى ىبىراي جاقايەۆتى ەرەن ەڭبەكتىڭ سيمۆولىنا بالايدى. اعا بۋىننىڭ ابىرويلى جولىن بۇگىنگى ۇرپاق لايىقتى جالعاستىرىپ كەلەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى سوڭعى جىلدارى قىزىلوردا وبلىسى زامان تالابىنا ساي ءوسىپ-وركەندەپ جاتقانىن ايتتى.
- بىلتىر ايماقتىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 6,5 پايىزعا ءوستى. 3 جىلدا وبلىسقا 2 تريلليون تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بىلتىر 27 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. سونىڭ ىشىندە جاڭا جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىنىڭ ىسكە قوسىلعانىن ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون. ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بۇل نىسان تولىعىمەن ينۆەستوردىڭ قارجىسىنا سالىندى. جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى ايماقتىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتا تۇسەدى، وبلىس تۇرعىندارى ساپالى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتىلدى. حالىقتىڭ 80 پايىزى كوگىلدىر وتىندى پايدالانادى. ەلدى مەكەندەرگە گاز قۇبىرىن تارتۋ جۇمىسى الداعى ۋاقىتتا جالعاسا بەرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ايماقتاعى اۆتوكولىك جولىنىڭ ساپاسى جاقسى جاعدايدا ەكەنىن ايتتى.
- وبلىستىق اۋە جانە تەمىرجولى جۇيەسى دە جاڭعىرتىلىپ جاتىر. قورقىت اتا تەرمينالىنىڭ جاڭا تەرمينالى اشىلدى. قىزىلوردا قالاسىنداعى تاريحي عيماراتتىڭ ءبىرى تەمىرجول ۆوكزالى كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى. بۇعان قوسا، ايماقتاعى 10 تەمىرجول بەكەتىن جاڭعىرتۋ باستالدى. مۇنىڭ ءبارى وبلىستىڭ لوگيستيكالىق الەۋەتىن ارتتىرا تۇسەدى، - دەدى پرەزيدەنت.