مەملەكەت باسشىسى قىتايدىڭ جاھاندىق باستاماسى جونىندەگى جوعارى دەڭگەيدەگى كەڭەسكە قاتىستى
نيۋ-يورك. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىندا ق ح ر- دىڭ جاھاندىق دامۋ جانە جاھاندىق باسقارۋ سالاسىنداعى باستامالارى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەڭەستە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شارا «جاھاندىق دامۋدىڭ جارقىن كەلەشەگىن بىرلەسە قۇرۋ، باستاپقى ۇمتىلىستارعا ادالدىق» تاقىرىبىنا ارنالدى.
مەملەكەت باسشىسى اسا ماڭىزدى ءارى دەر كەزىندە ۇيىمداستىرىلعان جيىن ءۇشىن قىتاي تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ءبىز ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كورەگەن باسشىلىعى مەن اناعۇرلىم ءادىل، ينكليۋزيۆتى ءارى ءتيىمدى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا باعىتتالعان كۇش- جىگەرىن جوعارى باعالايمىز. وسى ورايدا قازاقستان گەوساياسي جانە ەكونوميكالىق سىن- قاتەرلەرگە جاۋاپ بەرەتىن قىتايدىڭ جاھاندىق باستاماسىن تولىعىمەن قۇپتايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا تەزىرەك جەتۋگە ىقپال ەتەتىن جاھاندىق دامۋ باستاماسىنا (Global Development Initiative) ەلىمىزدىڭ قولداۋ كورسەتەتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپينڭنىڭ تيانجيندە وتكەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى سامميتىندەگى قىتايدىڭ كەيىنگى ستراتەگيالىق ۇسىنىسىنا - جاھاندىق باسقارۋ باستاماسىنا (Global Governance Initiative) ساي كەلەدى. اتالعان باستاما تۇرلاۋسىز الەمگە وڭ اسەر ەتىپ، كوپتەگەن ەلدىڭ ماقسات-مۇراتىن ايقىن جەتكىزۋىنە كومەكتەسەدى. وسى رەتتە نەگىزگى ءرولدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اتقاراتىن بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇل باستاما ەگەمەندىك تەڭدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، حالىقارالىق قۇقىق ۇستەمدىگى، كوپجاقتى ينستيتۋتتاردى نىعايتۋ، سونداي-اق ادامداردىڭ يگىلىگى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان الەمدىك ءتارتىپتى ىلگەرىلەتۋ سەكىلدى وزەكتى ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن ۇسىنادى.
- جاھاندىق باسقارۋ باستاماسى، ەڭ الدىمەن، سيفرلىق تەحنولوگياعا، قاۋىپسىز كيبەركەڭىستىككە جانە عارىش كەڭىستىگىنە ءادىل قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى. بۇل نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق بازا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدىڭ ەتيكالىق ستاندارتتارىن ازىرلەۋ تۇرعىسىنان وتە وزەكتى. وسى ورايدا قازاقستان قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ جونىندەگى ۇسىنىسىن قولدايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق پرەزيدەنت جاھاندىق باسقارۋ باستاماسى 150 دەن استام ەل قوسىلعان «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» ستراتەگياسىنىڭ مىندەتتەرىمەن ۇندەس ەكەنىن جەتكىزدى.
ءسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ جاھاندىق باستامانى جۇزەگە اسىرۋ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىق ب ۇ ۇ- نىڭ نەگىزگى ماقساتتارىنا جەتۋگە سەپتىگىن تيگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بەلگيامەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.
سونداي-اق فينليانديا پرەزيدەنتىمەن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلادى.