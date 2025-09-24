ق ز
    مەملەكەت باسشىسى قىتايدىڭ جاھاندىق باستاماسى جونىندەگى جوعارى دەڭگەيدەگى كەڭەسكە قاتىستى

    نيۋ-يورك. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىندا ق ح ر- دىڭ جاھاندىق دامۋ جانە جاھاندىق باسقارۋ سالاسىنداعى باستامالارى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەڭەستە ءسوز سويلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Қытайдың жаһандық бастамасы жөніндегі жоғары деңгейдегі кеңеске қатысты
    Фото: Ақорда

    ءىس-شارا «جاھاندىق دامۋدىڭ جارقىن كەلەشەگىن بىرلەسە قۇرۋ، باستاپقى ۇمتىلىستارعا ادالدىق» تاقىرىبىنا ارنالدى.

    مەملەكەت باسشىسى اسا ماڭىزدى ءارى دەر كەزىندە ۇيىمداستىرىلعان جيىن ءۇشىن قىتاي تاراپىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    - ءبىز ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ كورەگەن باسشىلىعى مەن اناعۇرلىم ءادىل، ينكليۋزيۆتى ءارى ءتيىمدى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا باعىتتالعان كۇش- جىگەرىن جوعارى باعالايمىز. وسى ورايدا قازاقستان گەوساياسي جانە ەكونوميكالىق سىن- قاتەرلەرگە جاۋاپ بەرەتىن قىتايدىڭ جاھاندىق باستاماسىن تولىعىمەن قۇپتايدى، - دەدى پرەزيدەنت.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا تەزىرەك جەتۋگە ىقپال ەتەتىن جاھاندىق دامۋ باستاماسىنا (Global Development Initiative) ەلىمىزدىڭ قولداۋ كورسەتەتىنىن جەتكىزدى.

    Қазақстан Қытайдың Жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастық бойынша жаһандық ұйым құру жөніндегі ұсынысын қолдайды — Президент
    Фото: Ақорда

    - بۇل ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپينڭنىڭ تيانجيندە وتكەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى سامميتىندەگى قىتايدىڭ كەيىنگى ستراتەگيالىق ۇسىنىسىنا - جاھاندىق باسقارۋ باستاماسىنا (Global Governance Initiative) ساي كەلەدى. اتالعان باستاما تۇرلاۋسىز الەمگە وڭ اسەر ەتىپ، كوپتەگەن ەلدىڭ ماقسات-مۇراتىن ايقىن جەتكىزۋىنە كومەكتەسەدى. وسى رەتتە نەگىزگى ءرولدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اتقاراتىن بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    بۇل باستاما ەگەمەندىك تەڭدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، حالىقارالىق قۇقىق ۇستەمدىگى، كوپجاقتى ينستيتۋتتاردى نىعايتۋ، سونداي-اق ادامداردىڭ يگىلىگى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان الەمدىك ءتارتىپتى ىلگەرىلەتۋ سەكىلدى وزەكتى ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن ۇسىنادى.

    Kazakhstan attends the High-level Meeting on the Global Development Initiative held by China
    Photo credit: Akorda

    - جاھاندىق باسقارۋ باستاماسى، ەڭ الدىمەن، سيفرلىق تەحنولوگياعا، قاۋىپسىز كيبەركەڭىستىككە جانە عارىش كەڭىستىگىنە ءادىل قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى. بۇل نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق بازا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدىڭ ەتيكالىق ستاندارتتارىن ازىرلەۋ تۇرعىسىنان وتە وزەكتى. وسى ورايدا قازاقستان قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ جونىندەگى ۇسىنىسىن قولدايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
    سونداي-اق پرەزيدەنت جاھاندىق باسقارۋ باستاماسى 150 دەن استام ەل قوسىلعان «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» ستراتەگياسىنىڭ مىندەتتەرىمەن ۇندەس ەكەنىن جەتكىزدى.

    ءسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ جاھاندىق باستامانى جۇزەگە اسىرۋ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىق ب ۇ ۇ- نىڭ نەگىزگى ماقساتتارىنا جەتۋگە سەپتىگىن تيگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى بەلگيامەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.

    سونداي-اق فينليانديا پرەزيدەنتىمەن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلادى.

