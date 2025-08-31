مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنىڭ جانە ءوز اتىنان پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ پەن ونىڭ وتانداستارىن قىرعىزستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- ەلىمىز قازاق- قىرعىز سان قىرلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە باسا ءمان بەرەدى. بىرلەسكەن كۇش- جىگەر ارقىلى عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى مەملەكەتارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋدا ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزەتىنىمىزگە سەنىمىم مول، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
