ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:01, 31 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кыргызстана
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىنىڭ جانە ءوز اتىنان پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ پەن ونىڭ وتانداستارىن قىرعىزستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    - ەلىمىز قازاق- قىرعىز سان قىرلى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە باسا ءمان بەرەدى. بىرلەسكەن كۇش- جىگەر ارقىلى عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى مەملەكەتارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋدا ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزەتىنىمىزگە سەنىمىم مول، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا بارعانىن جازعان ەدىك.

    كەيىننەن مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
