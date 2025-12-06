مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستاننىڭ باسشىسىمەن تەلەفون ارقىلى تىلدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنتتەر ەكىجاقتى ىقپالداستىق قارقىندى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار جوعارى دەڭگەيدە، سونىڭ ىشىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىل 21-22-تامىزدا قىرعىزستانعا جاساعان رەسمي ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىن تالقىلادى. اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، باۋىرلاس قىرعىز حالقىنىڭ يگىلىگى جولىندا اتقارىپ جاتقان مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى. مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ ەكى ەلدىڭ دوستىق، تاتۋ كورشىلىك جانە ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋگە قوسقان ەلەۋلى ۇلەسىن جوعارى باعالايتىنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت الەكساندر ستۋببقا فينليانديانىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.