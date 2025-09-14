ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:14, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سانجار تاشكەنباي مەن ماحمۇد سابىرحاندى بوكستان الەم چەمپيونى اتانۋىمەن، سونداي-اق نازىم قىزايبايدى كۇمىس جۇلدە يەلەنۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент поздравил казахстанских боксеров
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى سپورتشىلارىمىزدىڭ الداعى فينالدىق جەكپە-جەكتەرىنە ساتتىلىك تىلەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سانجار تاشكەنباي مەن ماحمۇد سابىرحان التىن مەدال يەگەرى اتانسا، نازىم قىزايباي كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزگەن بولاتىن.

     

    سپورت مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
