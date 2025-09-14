19:14, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سانجار تاشكەنباي مەن ماحمۇد سابىرحاندى بوكستان الەم چەمپيونى اتانۋىمەن، سونداي-اق نازىم قىزايبايدى كۇمىس جۇلدە يەلەنۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى سپورتشىلارىمىزدىڭ الداعى فينالدىق جەكپە-جەكتەرىنە ساتتىلىك تىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سانجار تاشكەنباي مەن ماحمۇد سابىرحان التىن مەدال يەگەرى اتانسا، نازىم قىزايباي كۇمىس جۇلدەگە قول جەتكىزگەن بولاتىن.