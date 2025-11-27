ق ز
    10:22, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭگە كوڭىل ايتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпинге көңіл айтты
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ گونكونگ قالاسىندا بولعان الاپات ءورت سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى شي جينپيڭگە جانە بارشا قىتاي حالقىنا كوڭىل ايتتى.

    پرەزيدەنت زارداپ شەككەندەردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى.

    بۇعان دەيىن گونكونگتىڭ تاي پو اۋدانىنداعى «ۆان فۋك كورت» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ءتىلسىز جاۋدان مەرت بولعانداردىڭ سانى 44 ادامعا جەتكەنىن جازعان ەدىك.

