مەملەكەت باسشىسى ق ح ر-دىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۋنليندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۋنليندى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جاسايتىن الداعى ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى. سونداي-اق تيانجيندە وتەتىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە جانە «ش ى ۇ پليۋس» وتىرىسىنا قاتىسۋ باعدارلاماسى پىسىقتالدى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ قىتايمەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە باسا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى ش ى ۇ سامميتى تابىستى ءوتىپ، ۇيىم تاريحىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل وڭىرلىك سان قىرلى بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.
ەلشى قازاق-قىتاي قارىم-قاتىناسىن بارلىق سالادا نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن بەيجىڭ مەن تيانيندەگى ءىس-شارالاردى ناتيجەلى وتكىزۋگە بار كۇش-جىگەرىن جۇمسايتىنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى.