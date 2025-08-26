ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:03, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ق ح ر-دىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۋنليندى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۋنليندى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы ҚХР-дің Қазақстандағы елшісі Хань Чуньлинді қабылдады
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جاسايتىن الداعى ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى. سونداي-اق تيانجيندە وتەتىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە جانە «ش ى ۇ پليۋس» وتىرىسىنا قاتىسۋ باعدارلاماسى پىسىقتالدى.

    پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ قىتايمەن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە باسا ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    مەملەكەت باسشىسى ش ى ۇ سامميتى تابىستى ءوتىپ، ۇيىم تاريحىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل وڭىرلىك سان قىرلى بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.

    ەلشى قازاق-قىتاي قارىم-قاتىناسىن بارلىق سالادا نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىن بەيجىڭ مەن تيانيندەگى ءىس-شارالاردى ناتيجەلى وتكىزۋگە بار كۇش-جىگەرىن جۇمسايتىنىن جەتكىزدى.

    سونىمەن قاتار كەزدەسۋدە ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىقپالداستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار