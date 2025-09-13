مەملەكەت باسشىسى مەن ديماشقا كۇرتە تىكتىك - تىگىن فابريكاسىنىڭ شەبەرى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin Live» باعدارلاماسىندا «اباي» تىگىن فابريكاسىنىڭ شەبەرى ەرقايرات قويانبايەۆ ءوزىنىڭ كاسىبي مانسابىنداعى ەڭ ماڭىزدى تاپسىرىستارى تۋرالى ايتتى.
- ءبىزدىڭ فابريكادا سىرتقى كيىمدەر، جۇمىسشىلاردىڭ كيىمدەرى، كۇرتەلەر تىگىلەدى. «سارىارقا» حلوككەي كلۋبىنا سپورتتىق كيىم تىگەمىز. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا دا، ديماش قۇدايبەرگەنگە دە كۇرتەلەر تىگىپ جىبەردىك. ايبەك بارىسوۆقا دا («قازاقستان پاراماۋنت ينجينيرينگ» ج ش س نەگىزىن قالۋشى - رەد.) كيىم تىكتىك. بۇل تاپسىرىستاردى ءبىزدىڭ باسشىلىعىمىز الدى، مەن سوندا كيىم ءپىشۋ سەحىنىڭ باس مامانىمىن، - دەدى ول.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ىشكى نارىقتا فابريكا تاۋارلارىنا سۇرانىس جەتكىلىكتى.
- سۇرانىس كوپ، بۇكىل قازاقستانعا قازپوشتا ارقىل جىبەرەمىز. Instagram جەلىسى ارقىلى دا كوپ تاپسىرىس ءتۇسىپ جاتادى. «Kaspi جۇما» اكسياسى كەزىندە دە ساتۋعا تاۋار شىعارامىز. ونلاين دۇكەنىمىز دە جۇمىس ىستەيدى، سول ارقىلى ساتىپ الۋشىلاردان پىكىرىن ءبىلىپ وتىرامىز. كوبىنەسە ونلاين جۇمىس ىستەيمىز، - دەيدى ەرقايرات قويانبايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل فابريكا 1969 -جىلدان باستاپ جۇمىس ىستەگەن، كەڭەس وداعىنا تانىمال فابريكا بولعان. ال 2000 -جىلدارى بانكروتقا ۇشىرايدى. 2017 -جىلدان باستاپ ونى كاسىپكەر نۇرحان جۇمابەك ۇلى ساتىپ الىپ، قايتا اياعىنا تۇرعىزعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت اباي تىگىن فابريكاسىمەن كەلىسىمگە قول قويعانىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇمىسشى ماماندىقتارىنا دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرا ءتۇسۋ - مەملەكەت الدىندا تۇرعان نەگىزگى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتقان ەدى.