11:42, 20 - تامىز 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ماجارستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تاماش شۋيوكتى اۋليە يشتۆان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى جەدەلحاتتا ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن باۋىرلاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم- قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاقستان مەن ماجارستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا وركەندەي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
بۇل ماجارستان كورولدىگىنىڭ قۇرىلۋى جانە ماجارستاننىڭ ءبىرىنشى كورولى اۋليە يشتۆان I- گە قۇرمەت كورسەتۋ ءۇشىن تويلاناتىن مەرەكە.
ايتا كەتەلىك 22 - تامىز كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى.