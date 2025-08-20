ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:42, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ماجارستان پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ تاماش شۋيوكتى اۋليە يشتۆان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Венгрии с национальным днем
    Фото: Акорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى جەدەلحاتتا ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن باۋىرلاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم- قاتىناستىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاقستان مەن ماجارستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا وركەندەي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    بۇل ماجارستان كورولدىگىنىڭ قۇرىلۋى جانە ماجارستاننىڭ ءبىرىنشى كورولى اۋليە يشتۆان I- گە قۇرمەت كورسەتۋ ءۇشىن تويلاناتىن مەرەكە.

    ايتا كەتەلىك 22 - تامىز كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
