11:05, 25 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كۋۆەيت امىرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ميشاال ءال-احماد ءال-دجابەر اس-ساباح پەن ونىڭ وتانداستارىن كۋۆەيت مەملەكەتىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك 26-27-اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى.