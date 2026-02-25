ق ز
    11:05, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى كۋۆەيت امىرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح ميشاال ءال-احماد ءال-دجابەر اس-ساباح پەن ونىڭ وتانداستارىن كۋۆەيت مەملەكەتىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Казахстана поздравил Эмира Кувейта с Национальным днем
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا الداعى ۋاقىتتا دا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەلىك 26-27-اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچ استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى.

     

    سىرتقى ساياسات اقوردا قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
