11:53, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كورەيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ لي جە مەڭدى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت جەدەلحاتتا كورەيا رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ ازياداعى سەنىمدى سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى زور الەۋەتكە يە ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن جەتكىزگەن. سونىمەن قاتار كورەيا پرەزيدەنتىمەن بىرگە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرا وتىرىپ، كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە ازىرلىگىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ لي جە مەڭنىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، كورەيا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىسقان ەدى.