ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:41, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى كورەيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ لي چجە مەڭدى جانە كورەي حالقىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Корея Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى سان قىرلى بايلانىس قارقىندى تۇردە نىعايىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋدارىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ ءۇشىن كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە بەيىل ەكەنىن راستادى.

    قاسىم- جومارت توقايەۆ لي چجە مەڭنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كورەيا رەسپۋبليكاسىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەلىك بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمى قاتىسۋشىلارى مەن قوناقتارىنا ارنايى ۇندەۋ جولداعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
