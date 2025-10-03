11:41, 03 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى كورەيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ لي چجە مەڭدى جانە كورەي حالقىن وسى ەلدىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىنداعى سان قىرلى بايلانىس قارقىندى تۇردە نىعايىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋدارىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ ءۇشىن كۇش-جىگەر بىرىكتىرۋگە بەيىل ەكەنىن راستادى.
قاسىم- جومارت توقايەۆ لي چجە مەڭنىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس كورەيا رەسپۋبليكاسىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمى قاتىسۋشىلارى مەن قوناقتارىنا ارنايى ۇندەۋ جولداعان ەدى.