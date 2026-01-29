مەملەكەت باسشىسى جوعارعى سوت ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە سوت تورەلىگىن ىسكە اسىرۋدىڭ بىلتىرعى قورىتىندىلارى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان جوسپارى باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
اسلامبەك مەرعاليەۆ سوت تورەلىگىنىڭ ساپاسى تۇراقتى تۇردە ساقتالعانىن ايتتى.
جوعارى تۇرعان سوت ساتىلارى سوت اكتىلەرىنىڭ 98,8 پايىزىن تۇزەتپەگەن. اكىمشىلىك ادىلەت اياسىنداعى جۇيەلى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن اراداعى داۋلار كەزىندە ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كورسەتكىشتەرى جاقساردى.
اكىمشىلىك ورگاندار مەن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ 4,5 مىڭ اكتىسى زاڭسىز دەپ تانىلدى.
تاتۋلاستىرۋ راسىمدەرىن قولدانۋ ۇلەسى ازاماتتىق ىستەردە - 45,9 پايىزدى، اكىمشىلىك ىستەردە 11,8 پايىز بولدى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تۋرالى ءىس سانى 11,8 پايىزعا ازايدى (500 مىڭنان 441 مىڭعا دەيىن تومەندەدى) .
راقىمشىلىق اكتىسىن جاريالاۋ ارقىلى 583 ادام جازادان، 5 مىڭنان اسا سوتتالۋشى جازاسىن ودان ءارى وتەۋدەن بوساتىلدى، 9,2 مىڭ ادامنىڭ جازا مەرزىمى قىسقارتىلدى. قاماۋدا ۇستاۋعا رۇقسات بەرۋدەن باس تارتۋ ۇلەسى 25,7 پايىزدان 37,5 پايىزعا دەيىن ارتتى.
ونىڭ ورنىنا ءۇي قاماعىنا الۋ ەكى ەسە ءجيى تاعايىندالدى (2786 دان 5019 عا دەيىن ۇلعايدى). بۇعان ەلەكتروندى براسلەتتى كەڭىنەن قولدانۋ ىقپال ەتتى (954 ادامنان 2283 ادامعا دەيىن). بۇل بيۋدجەت شىعىندارىن وڭتايلاندىرۋعا جانە تەرگەۋدەگى ازاماتتاردىڭ قوعاممەن قارىم- قاتىناسىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كاسساتسيالىق سوتقا سۇرانىستىڭ جوعارى ەكەنى بايقالدى. جارتى جىل ىشىندە كاسساتسيالىق سوتقا 16,2 مىڭنان اسا ارىز-شاعىم مەن نارازىلىق تۇسكەن. بىلتىرعى وسى كەزەڭدە جوعارعى سوتقا 9,8 مىڭ ارىز-شاعىم جاسالعان بولاتىن. كاسساتسيا ارقىلى تۇزەتىلگەن سوت اكتىلەرىنىڭ ۇلەسى ازاماتتىق ىستەردە - 3 پايىزدان 18 پايىزعا، قىلمىستىق ىستەردە 8 پايىزدان 28 پايىزعا دەيىن ۇلعايدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، سوت جۇيەسىنە ابسوليۋتتى سەنىم دەڭگەيى 3 جىلدا، ياعني 2023 -جىلدان بەرى 55,2 پايىزدان 63,2 پايىزعا دەيىن وسكەنى جونىندە اقپارات بەردى.
پرەزيدەنت «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ، ازاماتتارعا ءادىل سوت تورەلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ، سونداي-اق زاڭ ۇستەمدىگىنە باسىمدىق بەرىپ، قوعامنىڭ سوت جۇيەسىنە سەنىمىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.