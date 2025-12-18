08:15, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورىنىڭ سارايىنا باردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى يمپەراتور نارۋحيتو قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن بارعانىن جازعان بولاتىنبىز.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.