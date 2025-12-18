ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:15, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورىنىڭ سارايىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى يمپەراتور نارۋحيتو قارسى الدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن بارعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.

    кутиб олиш
    Фото: Kazinform

    توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    Глава государства прибыл в Императорский дворец
    Фото: Акорда
    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار