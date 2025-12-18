ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:10, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا العاشقى رەسمي ساپارى يمپەراتور نارۋحيتومەن كەزدەسۋدەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары
    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن جاپونيا يمپەراتورىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقى كۇنشىعىس ەلىنىڭ ءتارتىبى مەن تاباندىلىعىن اۋەلدەن ۇلگى تۇتاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەكى ەلدى ءوزارا قۇرمەت پەن ءتۇرلى سالاداعى تابىستى ىقپالداستىققا نەگىزدەلگەن بايىرعى دوستىق قاتىناستار بىرىكتىرەتىنىن جەتكىزدى.

    يمپەراتور نارۋحيتو پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپارى جاپونيا مەن قازاقستان اراسىنداعى بايلانىس تاريحىندا ەلەۋلى ۋاقيعا رەتىندە قالاتىنىن جانە ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە شىعاراتىنىن ايتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға алғашқы ресми сапары
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى مەن يمپەراتور ءوزارا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماستى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.

     

    سىرتقى ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
