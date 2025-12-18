مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا العاشقى رەسمي ساپارى يمپەراتور نارۋحيتومەن كەزدەسۋدەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن جاپونيا يمپەراتورىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقى كۇنشىعىس ەلىنىڭ ءتارتىبى مەن تاباندىلىعىن اۋەلدەن ۇلگى تۇتاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەكى ەلدى ءوزارا قۇرمەت پەن ءتۇرلى سالاداعى تابىستى ىقپالداستىققا نەگىزدەلگەن بايىرعى دوستىق قاتىناستار بىرىكتىرەتىنىن جەتكىزدى.
يمپەراتور نارۋحيتو پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساپارى جاپونيا مەن قازاقستان اراسىنداعى بايلانىس تاريحىندا ەلەۋلى ۋاقيعا رەتىندە قالاتىنىن جانە ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە شىعاراتىنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى مەن يمپەراتور ءوزارا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.