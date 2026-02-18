14:10, 18 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر-مينيسترىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدى جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت جاپونيانى ەلىمىزدىڭ ازياداعى باستى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساناە تاكايچيدىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس، ال جاپون حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنى حابارلاندى.