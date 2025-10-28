مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋببپەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ:
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز - ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى. قازاقستان مەن فينليانديا اراسىندا دوستىققا ءارى ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن ىقپالداستىق ورناعان. ەكى ەلدىڭ ورتاسىندا شەشىمىن تاپپاعان ماسەلە جوق. دەگەنمەن ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا سالالارىندا ءبىرقاتار مۇمكىندىك بار. ءسىزدىڭ باستاماڭىزبەن ءوتىپ جاتقان بيزنەس- فورۋمنىڭ ورنى ەرەكشە. بۇگىن اتالعان جيىنعا قاتىسامىن. بۇل كاسىپكەرلەرىمىزدىڭ ىسكەرلىك بايلانىستاردى ورىستەتۋىنە زور سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ ويلايمىن. بۇدان بولەك، گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىققا ايرىقشا ءمان بەرەمىز. قازاقستاندىقتار فينليانديانى، سىزدەردىڭ سالت-داستۇرلەرىڭىز بەن مادەنيەتتەرىڭىزدى قۇرمەتتەيدى. كوپتەگەن وتانداسىمىز ءسىزدىڭ ەلگە تۋريست رەتىندە ءجيى بارادى. ساپارىڭىز مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشاتىنىنا سەنىمدىمىن.
الەكساندر ستۋبب:
- بۇل مەنىڭ قازاقستانعا ءۇشىنشى مارتە كەلۋىم. العاش رەت 2008 -جىلى مەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى، ال ءسىز سەنات سپيكەرى لاۋازىمىن اتقارعان كەزدە جۇزدەسكەن ەدىك. بۇل جولى ەكى باعىتقا باسا نازار اۋدارامىز دەپ ويلايمىن. ءبىرىنشى - ءوزارا قارىم- قاتىناس جانە ىسكەرلىك بايلانىستار. بۇگىن فينليانديادان ۇلكەن دەلەگاتسيا كەلدى. ونىڭ قۇرامىندا 20 دان استام ءىرى كومپانيانىڭ وكىلدەرى بار. استانا كوشەلەرىنەن Isku جانە Honkarakenne سياقتى تانىمال فين برەندتەرىن كوردىم. بۇل ءبىزدى قۋانتادى. كەلىسسوزدىڭ ەكىنشى باعىتى - سىرتقى ساياسات جانە قاۋىپسىزدىك. ءبىرشاما ماسەلە بويىنشا ۇستانىمدارىمىز ورتاق، كۇردەلى حالىقارالىق جاعدايلاردىڭ شەشىمىن تابۋعا بىرلەسە ۇمتىلامىز.
قاسىم-جومارت توقايەۆ فينليانديا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى العان بولاتىن.